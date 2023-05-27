Дачники рассказали, что делать с недозревшим компостом: тоже может принести пользу

Таким составом можно удобрять тыквы, огурцы и кабачки. Его нужно вносить прямо в транше и посадочные лунки.

А вот для перца и помидоров недозревший компост не подходит. Эти растения боятся патогенов, которые могут присутствовать в составе.

Есть и другая опасность. От такой органики растения могут начать жировать – наращивать зеленую массу вместо формирования плодов.

Томаты и перцы лучше подкармливать перепревшим компостом или навозом, а недозрелую органику можно внести в почв осенью.