Дачники рассказали, что делать с недозревшим компостом: тоже может принести пользу

Таким составом можно удобрять тыквы, огурцы и кабачки. Его нужно вносить прямо в транше и посадочные лунки.
А вот для перца и помидоров недозревший компост не подходит. Эти растения боятся патогенов, которые могут присутствовать в составе.
Есть и другая опасность. От такой органики растения могут начать жировать – наращивать зеленую массу вместо формирования плодов.
Томаты и перцы лучше подкармливать перепревшим компостом или навозом, а недозрелую органику можно внести в почв осенью.
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