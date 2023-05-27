Как защитить тюльпаны от грызунов весной: интересные способы отпугивания

Для защиты от вредителей весной стоит установить по периметру клумбы специальные отпугиватели.

Например, можно использовать кусочки ткани, смоченные в березовом дегте. А если его под рукой нет, подойдут молотый перец или горчица.

Достаточно окружить цветник небольшим рвом и засыпать туда эти специи, чтобы грызунам даже в голову не пришло атаковать тюльпаны.

Осенью луковицы цветов, оставшиеся в земле, тоже нуждаются в защите. Их можно упаковать в корзины или сеточки.