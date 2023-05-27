Дачный эксперт рассказал, как правильно выращивать базилик на своем огороде

Выращивание базилика не требует особых навыков, но некоторые правила соблюдать все же нужно.
Перед посевом семена базилика не замачивают. Их сажают в неглубокий контейнер, наполовину наполненный плодородной почвой.
Землю нужно обеззаразить, для этого используется «Фитоспорин» или другой аналогичный препарат.
В контейнер нужно засыпать легкий грунт, уплотнить его, полить и равномерно распределить семена.
Сверху насыпают еще немного земли и снова поливают посадки. После появления всходов проводится пикировка.
Далее остается поливать растение, рыхлить почву и своевременно удалять цветы на взрослых кустах.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__