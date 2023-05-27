Какие растения нельзя удобрять перегноем: дачники напомнили главные правила

Однако при всей его пользе, подходит перегной далеко не для всех растений. Некоторым из них он может быть вреден.

Перегной не следует использовать при выращивании лука и чеснока. Головки будут безвкусными и не смогут долго храниться.

Свекла и морковь, которые удобряют перегноем, часто вырастают рогатыми, кривыми, рыхлыми и водянистыми.

Бобовые также не стоит подкармливать перегноем, иначе стручков на кустах будет меньше, чем обычно.