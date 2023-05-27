Какие растения нельзя удобрять перегноем: дачники напомнили главные правила

16:45 2023-05-27

Перегной широко используется на дачных участках, это отличное органическое удобрение.

Однако при всей его пользе, подходит перегной далеко не для всех растений. Некоторым из них он может быть вреден.

Перегной не следует использовать при выращивании лука и чеснока. Головки будут безвкусными и не смогут долго храниться.

Свекла и морковь, которые удобряют перегноем, часто вырастают рогатыми, кривыми, рыхлыми и водянистыми.

Бобовые также не стоит подкармливать перегноем, иначе стручков на кустах будет меньше, чем обычно.

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