Page Six: дети Арнольда Шварцнеггера отказались признать его внебрачного сына

Они отказываются общаться с сыном Шварцнеггера по имени Джозеф Баэн и не считают его наследником отца.

Источник рассказал изданию, что актер всегда относился к Джозефу точно так же, как и к остальным своим детям.

Он также утверждает, что дети Шварцнеггера, рожденные в официальном браке, почему-то винят Джозефа в разводе их родителей.

Ранее стало известно, что после окончания колледжа Джозеф Баэн стал работать риэлтором.