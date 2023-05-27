Page Six: дети Арнольда Шварцнеггера отказались признать его внебрачного сына

17:06 2023-05-27

Издание Page Six сообщает, что дети Арнольда Шварцнеггера от официального брака с Марией Шрайвер не признают внебрачного ребенка актера.

Они отказываются общаться с сыном Шварцнеггера по имени Джозеф Баэн и не считают его наследником отца.

Источник рассказал изданию, что актер всегда относился к Джозефу точно так же, как и к остальным своим детям.

Он также утверждает, что дети Шварцнеггера, рожденные в официальном браке, почему-то винят Джозефа в разводе их родителей.

Ранее стало известно, что после окончания колледжа Джозеф Баэн стал работать риэлтором. 

Показать следующие комментарии
Фото