Садовод со стажем рассказал, какую пользу можно извлечь из шкурки банана

В кожуре банана содержится много полезных для растений компонентов, грех выбрасывать такое сокровище, когда можно приготовить ценную подкормку.

В кожуре банана много нужного растительным культурам калия и фосфора. Эти элементы способствуют гармоничному развитию, быстрому росту, формированию плодов и цветов.

Банановыми шкурками можно напитать скудную, пустую землю, на которой ничего не хочет расти.

Бросайте оставшиеся от бананов отходы в компостную яму, получится ценное удобрение для повышения плодородия почвы.

Банановые очистки можно также использовать при выращивании комнатных растений. Очень любят такое удобрение бегония, цикламен.

Кожуру предварительно надо просушить, затем мелко порезать или измельчить в порошок в блендере.

Добавляем подкормку в корневую часть, можно в виде порошка, смешав с землей, можно в виде жидкого удобрения через полив.

Кожурой от банана можно просто протирать листья растений, чтобы очистить от пыли и придать им красивый натуральный глянец, при этом вы напитываете растение полезными веществами.