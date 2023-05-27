Знающий огородник рассказал, как он использует на даче луковую шелуху

Растения скажут спасибо, если вы позаботитесь о них с помощью полезного настоя на основе луковой шелухи. Рассказываем, что делают с ней опытные дачники.

Вредители

Луковая шелуха - одно из лучших средств борьбы с тлей, трипсами, колорадским жуком, паутинным клещом. Рецепт простой: на килограмм шелухи берем два литра воды. Завариваем луковый настой, держим его сутки, процеживаем. В жидкость добавляем стружку хозяйственного мыла. Концентрат для использования разводится в таком соотношении: 2 части воды на одну часть лукового настоя.

Дезинфекция

Перед тем как посадить семечки в землю, полейте ее луковым настоем. Эта процедура уничтожит патогенную флору, губительную для растений.

Лечебные процедуры

Если кабачки или огурцы стали вянуть, листья начали желтеть, опять-таки полейте их раствором из луковых очисток. Опрыскивайте листья через пульверизатор.

Для комнатных растений

Настой из луковой кожицы поможет обеззаразить землю в горшках, где будут произрастать домашние растения.

Как храним овощи

Луковую шелуху можно использовать для хранения овощей на зиму. Корнеплоды надо прослоить шелухой и тогда можно не беспокоиться за их сохранность.