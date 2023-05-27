Если на газоне завелись сорняки, есть три способа исправить ситуацию

17:56 2023-05-27

Многие дачники выращивают на участке газон, бережно ухаживая за ним и добиваясь почти идеального состояния. Как же портят настроение появляющиеся на мягком травяном покрытии вездесущие надоедливые сорняки.

Ухаживать за красивым газоном нужно очень старательно, хороший результат требует немало трудов. Идеальный пушистый растительный ковер могут испортить сорные травы.

Как с этим бороться, рассказал эксперт.

Сода в помощь

Пищевая сода может навести порядок на границах газона и садовой дорожки, именно оттуда чаще всего пролазят настырные сорняки.
Делаем так: просто посыпаем содой пограничные участки и спокойно забываем о существовании сорной травы.

Уксусная обработка

Заполняем разбрызгивающее устройство уксусом, причем нием его разбавлять не надо, и проводим опрыскивания сорняков. Вскоре от них не останется и следа. Но использовать уксус надо осторожно, избегая случайного попадания на культурные растения, обитающие поблизости.

Обыкновенная водка

Смешиваем водку с жидким мылом и водой. Опрыскиваем сорняки, вылезшие на солнечных участках. В тени раствор будет бесполезен. Для раствора берем 30 мл водки, 500 г воды, немного мыла.

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