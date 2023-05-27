Киевские спецслужбы подтвердили причастность к теракту на Крымском мосту

«Поскольку это логистический маршрут, который мы должны были отрезать от врага, были приняты соответствующие меры», — заявил шеф СБУ в интервью на YouTube украинскому журналисту Дмитрию Комарову.

Подробностей операции он не сообщил.

Малюк заявил, что Украина действовала в соответствии с "традициями ведения войны".

Он также сообщил, что в начале войны более 15 месяцев назад спецслужбы СБУ создали специальное подразделение для диверсионных действий на территории Украины против противника и для отражения таких атак противника.

Малюк также заявил, что российские власти все еще проводят «псевдорасследование» нападения на Крымский мост.

Задержаны более 20 граждан России, подозреваемых в причастности к преступлению. Украина с интересом следит за этим.

По его словам, атаки беспилотников в октябре на боевые корабли Черноморского флота России в Севастопольской бухте также были частью спецоперации СБУ совместно с ВСУ.