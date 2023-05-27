Самойлова посадила Джигана на «жесточайшую диету»

Оксана Самойлова и Джиган после ссоры вновь живут вместе и демонстрируют публике семейную идиллию. Бизнесвумен сейчас приводит в порядок внешний вид рэпера, сообщает Рамблер.

В последнее время певец был далек от здорового образа жизни, и в итоге отрастил живот и поправился на несколько килограммов и отрастил живот.

Его жена посадила любителя поесть и выпить на жесткую диету. Итоги не заставили себя ждать, уточняет 7days.ru.

Новости: Джиган сел на жесточайшую диету. Две недели уже, представляете. Он похудел уже килограммов на пять точно. Смотрите, красивый какой. У Джигана не будет пузика! - цитирует издание восторженный пост Самойловой.

Модель написала об этом в своем микроблоге. Ее рассказ на камеру слышала шестилетняя дочь Майя.

Девочка при этом была против преображения Джигана. Она сказала: