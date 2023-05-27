Тайбэй заявил о редком случае, когда китайский авианосец пересек Тайваньский пролив

Министерство обороны Тайваня сообщило, что три китайских корабля, включая авианосец «Шаньдун», в субботу прошли через Тайваньский пролив.

«Сегодня около полудня через Тайваньский пролив прошла флотилия из трех кораблей НОАК (Народно-освободительной армии) во главе с авианосцем «Шаньдун», — говорится в сообщении министерства.

Корабли направились «к западу от срединной линии на север», добавили там, имея в виду невидимую границу, проведенную США в одностороннем порядке во время холодной войны, которую Пекин отказывается признавать.

В то время как присутствие китайских военных кораблей в Тайваньском проливе постоянно отслеживается и почти ежедневно объявляется Тайбэем, присутствие авианосца «Шаньдун» стало необычным явлением.

ВС Тайваня «следили за ситуацией и поставили задачу» ВВС и ВМС, а также войскам ПРО отслеживать ситуацию и реагировать на нее.