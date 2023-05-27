Касторка для розы: как с помощью такого масла оживить розы и заставить их пышно цвести

Ученый-агроном Анастасия Коврижных рассказала "БелНовостям", что действие этого средства отличается от минеральных удобрений. Касторовое масло влияет на гормональный баланс, и растение в итоге в большом количестве производит вещества, которые необходимы для цветения и роста.

Для приготовления подкормки, нужно развести касторовое масло в воде в соотношении 1:1000. Поливать розы таким раствором примерно раз-два в месяц - в зависимости от состояния растений.

Также можно использовать касторовое масло для опрыскивания кустов роз. Для этого надо смешать 5 мл касторового масла и 1 л воды.

В раствор также следует добавить немного сахара или меда - это привлечет пчел и других насекомых, которые помогут в питании роз.

Перед применением подкормки розу надо полить и опрыскать водой. Это делается для того, чтобы розы не получило ожоги. Касторовое масло применить через 2 часа после полива.