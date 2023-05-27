Минобороны Украины завило о том, что Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС

Российские войска планируют атаковать объект, а затем сообщить, что там произошла утечка радиоактивных веществ, говорится в сообщении разведывательного управления Минобороны в Киеве.

Москва делает ставку на то, что этот отчет вызовет международное расследование, которое приведет к прекращению боевых действий.

Это, в свою очередь, должно дать российским войскам передышку для перегруппировки перед объявленным украинским контрнаступлением.

Для этого Россия уже «сорвала» запланированную на субботу ротацию состава миссии постоянных наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС.

Однако военная разведка не представила никаких доказательств обвинений.

МАГАТЭ отказалось комментировать обвинения в электронном письме информационному агентству AP.

По мнению наблюдателей, украинские обвинения аналогичны тем, которые часто делает Москва.

Например, Россия обвинила Украину в подготовке провокаций с применением опасного оружия или веществ только для того, чтобы потом обвинить Кремль в военных преступлениях.