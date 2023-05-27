Гонконг раскритиковал Amnesty International, которая заявила о пропаже там уйгура

За день до этого правозащитная НПО заявила, что Абудувайли Абудурехеман, родившийся в Синьцзяне, регионе на северо-западе Китая, 10 мая покинул Южную Корею, чтобы навестить друга, и с тех пор о нем ничего не было слышно.

Последней вестью от него было короткое текстовое сообщение, отправленное его другу, который ждал его в аэропорту Гонконга.

«Китайская полиция задает мне вопросы», говорилось в смс, которое позже обнародовала Amnesty.

В заявлении, опубликованном в субботу вечером, власти Гонконга назвали «необоснованными» утверждения НПО, которые включают «клевету на ситуацию с правами человека» в особой территории.