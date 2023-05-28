В Нидерландах произведено более 1500 арестов во время демонстрации экологов, активист укусил полицейского

07:15 2023-05-28

В субботу вечером голландская полиция объявила, что произвела более 1500 арестов во время акции экологического движения Extinction Rebellion , организованной в Гааге в знак протеста против субсидий на ископаемое топливо.

«Всего было арестовано 1579 человек, 40 из которых будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе за вандализм и неуважение к суду», сообщили в полиции, применившей водометы для разгона активистов, блокирующих главную дорогу в городе.

По данным полиции, один из активистов укусил полицейского при задержании.

Во второй половине дня активисты заблокировали участок Утрехтсебан автомагистрали A12 в центре Гааги. 

Это была седьмая акция, организованная Extinction Rebellion на этом отрезке пути, но, по данным голландского информационного агентства ANP, еще никогда не было арестовано так много людей.