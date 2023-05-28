Режиссер Жюстин Триет обвинила правительство Франции в репрессиях под аплодисменты на вручении Золотой пальмовой ветви

Движение против пенсионной реформы во Франции было «шокирующим образом отвергнуто и подавлено», заявила режиссер, получая приз.

Триет отметила в своей неожиданно-политической речи, что существующая в стране модель "все более раскованного господства власти прорывается в нескольких областях". "Коммодификация культуры, которую защищает это неолиберальное правительство, находится в процессе разрушения французского культурного исключения. Это то самое культурное исключение, без которого меня не будет здесь сегодня перед вами", - сказала она.

Эта целеустремленная речь, единственная за весь вечер, которая была встречена многочисленными аплодисментами.