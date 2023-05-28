В Израиле вспыхнули новые протесты против судебной реформы

Демонстрации проходят и в других израильских городах, таких как Хайфа (север) и Беэр-Шева (юг).

Протестующие собираются каждую неделю с января, чтобы осудить реформу и правительство Биньямина Нетаньяху, обвиненного в коррупции по ряду дел.

Премьер-министр, в свою очередь, объявил 27 марта «паузу» в проекте, чтобы дать «шанс [...] на диалог», но мобилизация против реформы остается по-прежнему сильной.

«Мы продолжим наши усилия по достижению как можно более широкого соглашения по судебной реформе», — заявил Нетаньяху в среду, приветствуя принятие парламентом закона о бюджете на 2023–2024 годы.

Полиция не приводит официальных данных о количестве участников демонстраций, но израильские СМИ оценивают его только в столице в «десятки тысяч».