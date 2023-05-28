Яблоки вырастут сладкими благодаря борной кислоте

Этот небольшой секрет известен ддалеко не всем садоводам. Между тем он играет важную роль в формировании вкуса яблок.

Для того, чтобы плоды выросли сладкими, нужно подкормить яблоню раствором на основе борной кислоты. Эта подкормка благотворно скажется и на состоянии самого дерева.

Делать такую подкормку нужно всего один раз за сезон. Для ее приготовления нужно смешать пятнадцать граммов борной кислоты с десятью литрами воды и обработать яблони в вечернее время.

Помимо приятного вкуса яблочных плодов раствор борной кислоты дает еще один бонус. Яблоки получаются не только ароматными и сладкими, но еще и крупными.