Редис может порадовать вкусным урожаем несколько раз с весны до осени

Чтобы овощ дал урожай несколько раз за сезон и вырос крупным и сладким, необходимо соблюдать три важных момента. Это касается правил агротехники.

Большую роль в дальнейшем развитии и урожайности редиса играет его грамотная посадка. Нельзя сажать кустики растения слишком близко друг от друга, поскольку загущение не дает ему нормально развиваться.

Второй важный момент - правильный полив. Редис просто не переносит отсутствия влаги, поливать его нужно часто и обильно, два раза в день.

И третье условие заключается в своевременной подкормке. Хотя эта культура в ней особо не нуждается, но для получения вкусного и обильного урожая удобрять ее золой все-таки нужно.

Золу можно вносить под редис разными удобными садоводу способами.