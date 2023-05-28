Редис может порадовать вкусным урожаем несколько раз с весны до осени

Чтобы овощ дал урожай несколько раз за сезон и вырос крупным и сладким, необходимо соблюдать три важных момента. Это касается правил агротехники.
Большую роль в дальнейшем развитии и урожайности редиса играет его грамотная посадка. Нельзя сажать кустики растения слишком близко друг от друга, поскольку загущение не дает ему нормально развиваться.
Второй важный момент - правильный полив. Редис просто не переносит отсутствия влаги, поливать его нужно часто и обильно, два раза в день.
И третье условие заключается в своевременной подкормке. Хотя эта культура в ней особо не нуждается, но для получения вкусного и обильного урожая удобрять ее золой все-таки нужно.
Золу можно вносить под редис разными удобными садоводу способами.
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