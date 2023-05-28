Опытный дачник расказал, как формировать огурцы для хорошего урожая

Результат правильной формировки можно увидеть потом в богатом урожае, поэтому процедурой этой пренебрегать не стоит.

Итак, рассказываем все по этапам.

Опытные дачники рекомендуют вести огурцы в два стебля. Это удобно, потому что в таком случае не придется считать от земли количество листиков и пасынков для нормирования куста.

Листья и стебли, растущие из междоузлий, не должны касаться с поверхностью почвы.

Чтобы это обеспечить, берем ножницы и обрезаем все на высоте примерно до 20 см от земли. Обязательно мульчируем почву под огурцами.

Цветы, появившиеся в пазухах, обрываем минимум в первых пяти междоузлиях. Тогда корни огурцов вырастут очень крепкими и ветвистыми, а значит и урожай будет богатый.

Заплетаем огуречную лиану в любую сторону - как по часовой, так и против часовой стрелки.

Не бойтесь обрезать лишние плети, когда формируете огуречный куст. Причем появление первых завязей огурцов не должно вас останавливать в этом деле.