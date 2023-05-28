Опытный дачник расказал, как формировать огурцы для хорошего урожая

10:38 2023-05-28

Процедура формировки огурцов пугает многих начинающих дачников кажущейся сложностью. Однако на самом деле это довольно просто, надо лишь знать несколько основных правил, которые не дадут запутаться.

Результат правильной формировки можно увидеть потом в богатом урожае, поэтому процедурой этой пренебрегать не стоит.

Итак, рассказываем все по этапам.

Опытные дачники рекомендуют вести огурцы в два стебля. Это удобно, потому что в таком случае не придется считать от земли количество листиков и пасынков для нормирования куста.

Листья и стебли, растущие из междоузлий, не должны касаться с поверхностью почвы.

Чтобы это обеспечить, берем ножницы и обрезаем все на высоте примерно до 20 см от земли. Обязательно мульчируем почву под огурцами.

Цветы, появившиеся в пазухах, обрываем минимум в первых пяти междоузлиях. Тогда корни огурцов вырастут очень крепкими и ветвистыми, а значит и урожай будет богатый.

Заплетаем огуречную лиану в любую сторону - как по часовой, так и против часовой стрелки.

Не бойтесь обрезать лишние плети, когда формируете огуречный куст. Причем появление первых завязей огурцов не должно вас останавливать в этом деле.

Показать следующие комментарии
Фото