Зеленский объявил о дальнейших санкциях Украины против России

«Сегодня очередной день санкций», — сказал Зеленский.

В список «работающих на террор» он включил 220 компаний и 51 человека.

Большинство из них — это заводы по производству вооружений, связанные с российскими компаниями.

«Это компании, которые служат войне», отметил Зеленский и не все из них действуют на территории России.

«Но не все выдержат глобальное давление», — подчеркнул он.

Украинские власти собирали данные обо всех, кто поддерживал войну России и агитировал за их наказание, в том числе на международном уровне.

«Россия ничего не приобретет и все потеряет. Так будет со всеми, кто поможет ему в этом терроре», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил Японию, которая на этой неделе выпустила новый пакет санкций.

ЕС уже ввел в действие десять пакетов санкций против России.

На Западе тем временем сильно опасаются, что Россия обходит карательные меры с помощью третьих стран и поэтому вряд ли находится под давлением.