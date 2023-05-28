Зеленский объявил о дальнейших санкциях Украины против России

«Сегодня очередной день санкций», — сказал Зеленский.
В список «работающих на террор» он включил 220 компаний и 51 человека.
Большинство из них — это заводы по производству вооружений, связанные с российскими компаниями.
«Это компании, которые служат войне», отметил Зеленский и не все из них действуют на территории России.
«Но не все выдержат глобальное давление», — подчеркнул он.
Украинские власти собирали данные обо всех, кто поддерживал войну России и агитировал за их наказание, в том числе на международном уровне.
«Россия ничего не приобретет и все потеряет. Так будет со всеми, кто поможет ему в этом терроре», — сказал Зеленский.
Он поблагодарил Японию, которая на этой неделе выпустила новый пакет санкций.
ЕС уже ввел в действие десять пакетов санкций против России.
На Западе тем временем сильно опасаются, что Россия обходит карательные меры с помощью третьих стран и поэтому вряд ли находится под давлением.