Опасная практика: Могу ли я сделать свою кошку веганом?

О сбалансированном корме для кошек в воскресенье пишет издание «20 минут» со ссылкой на экспертов.

Виды корма для кошек

В Европе и США более 98% владельцев кошек используют промышленный корм для кормления своих животных.

Эта пища может быть сухой (крокеты) или влажной (паштеты, муссы и другие пакеты со свежими продуктами).

Большинство кошек получают смесь этих двух видов пищи.

Некоторые владельцы предпочитают готовить для своего животного, это называется хозяйственным пайком.

Вполне возможно сбалансировать домашний рацион при условии соблюдения пищевых потребностей кошки.

днако исследования показали, что только 30% владельцев животных, которых кормят домашним рационом, следуют точному рецепту, и только 3% получают необходимые минералы и витамины.

Таким образом, рацион домашних хозяйств может быть недостаточным.

Ежедневные потребности в питании

Какой бы тип пищи ни потреблялся, она затем переваривается и расщепляется на питательные вещества.

Питательные вещества всасываются клетками пищеварительного тракта и затем переходят в кровь.

Их семь видов: белки (источники аминокислот), липиды, волокна, углеводы, витамины, минеральные соли и вода.

Мы знаем пищевые потребности каждого вида животных, то есть ежедневное количество каждого из питательных веществ, необходимых для поддержания хорошего здоровья.

Таким образом, теоретически кошке нужны не определенные ингредиенты в рационе, а скорее определенные питательные вещества.

Так что, белки могут быть обеспечены растениями, а не мясом. Только это не так просто!

Действительно, некоторые питательные вещества, необходимые кошкам, содержатся только в тканях животных.

Могу ли я сделать свою кошку веганом?

Кормить кошку веганской диетой можно, но категорически не рекомендуется.

Необходимо докармливать кошку синтетическим таурином, иначе будет дефицит.

Действительно, дефицит таурина вызывает очень серьезные сердечные заболевания.

Кроме того, растительные белки имеют тенденцию подщелачивать мочу, то есть повышать рН мочи, что предрасполагает к появлению кристаллов струвита и камней в мочевом пузыре.

Поэтому необходимо добавлять в рацион подкислитель.

Не говоря уже о том, что у кошки сильный аппетит к животным белкам, и поэтому ее естественно привлекает этот тип пищи, чего нельзя сказать о растительных белках.