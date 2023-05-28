Блогер Илья Maddyson женился

Утром воскресенья, 28 мая, российский интернет-блогер Илья Давыдов, более известный как Maddyson, опубликовал пост в своём Telegram-канале, где сообщил, что женился. Давыдов обнародовал совместное фото со своей новоиспеченной супругой, где они вместе стоят в ЗАГСе и демонстрируют свидетельство о браке.

В 2020 году Maddyson расстался с Ксенией Севастьяновой, которая известна в интернете как Zanuda. Давыдов и Севастьянова были вместе с 2009 года.