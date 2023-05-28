На концерт Депардье в Лионе ворвались активистки в свиных масках

Везде, где Депардье выступает со своей концертной программой его настигают женские протесты.

В Лионе на концерт актера ворвались такие протестующие с криками в свиных масках на лицах, после чего их вытолкала наружу охрана, сообщил журналист AFP.

«Они следуют за массами, они бедные дети, которых водят за нос», — прокомментировал ситуацию 74-летний актер под аплодисменты около 1400 человек, присутствовавших на концерте.

В пресс-релизе активистки из коллективов Amazones Paris и Lyon заявили, что «не позволят мужчинам, обвиняемым в физическом и сексуальном насилии, выступать на сцене».