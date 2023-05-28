Цветоводы рассказали, как превратить петунию в многолетник и добиться пышного цветения

Цветоводы придумали простой способ: на зиму они забирают петунии домой, а весной или летом снов высаживают на даче.

Забрать растение из открытого грунта нужно до наступления заморозков. При этом важно обрезать поврежденные листья.

Куст следует укоротить примерно до 15 см и подкармливать его Эпином либо Цирконом. С февраля следует начать активный полив.

Чтобы петуния цвета особенно пышно, необходимо выполнять формирование куста и опрыскивать его стимуляторами роста.