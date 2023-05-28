Садовод со стажем объяснил, как пресечь чрезмерное разрастание малинника

Малина имеет свойство обильно куститься и разрастаться. Порой это становится настоящей проблемой для дачника.

Как "утихомирить" неугомонное растение, рассказал опытный эксперт.

Обрезка - самый распространенный способ борьбы с разрастанием малины. Нужно лишь регулярно формировать куст, убирая все лишнее.

Кстати, такой подход параллельно увеличивает урожай и помогает сохранить сортовые особенности растения.

Некоторые огородники делают ограждения вокруг малины. Вкапывают листы железа, шифера, углубляя их на 50 см.

Тогда корни растений не могут больше разрастаться, и малина не спешить куститься.

Кроме самодельных оград, есть еще и естественные, природные. Можно посадить возле малины ряд щавеля, лаванды, другой способ - уложить по периметру слой мульчи.

Перечисленные способы можно применять в комплексе, тогда эффект будет максимальный.