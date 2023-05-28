Как сделать ловушку для вредителей деревьев из скотча и синтепона: необычный лайфхак дачников

Поэтому дачники придумали интересных способ защиты сада от вредителей – ловушки из скотча и синтепона.
Суть метода заключается в том, что стволы деревьев обматывают кусками синтепона на расстоянии 30-40 см от земли.
Материал крепят к стволу скотчем, им же проходят вокруг куска синтепона, поворачивают липкую сторону наружу.
Снизу и сверху края материала нужно распушить. Через такой пух насекомые не смогут забраться на дерево, а те, у кого это все же получится, прилипнут к скотчу.
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