Как сделать ловушку для вредителей деревьев из скотча и синтепона: необычный лайфхак дачников

Поэтому дачники придумали интересных способ защиты сада от вредителей – ловушки из скотча и синтепона.

Суть метода заключается в том, что стволы деревьев обматывают кусками синтепона на расстоянии 30-40 см от земли.

Материал крепят к стволу скотчем, им же проходят вокруг куска синтепона, поворачивают липкую сторону наружу.

Снизу и сверху края материала нужно распушить. Через такой пух насекомые не смогут забраться на дерево, а те, у кого это все же получится, прилипнут к скотчу.