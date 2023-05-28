Можно ли класть ботву томатов, огурцов и картофеля в компостную кучу: дачники рассказали о последствиях

Любая ботва огородных растений может быть заражена болезнями, например, фитофторой. Иногда это никак не проявляется внешне.

Это означает, что споры заболевания сначала заразят весь компост, а потом растения, под которые внесут это удобрение.

Именно поэтому огородники рекомендуют собрать и сжечь всю ботву растений после сбора урожая.

Но есть одно исключение. Ботву томатов, огурцов и картофеля можно отправить в компостную кучу, пока она молодая.