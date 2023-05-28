Можно ли класть ботву томатов, огурцов и картофеля в компостную кучу: дачники рассказали о последствиях

Любая ботва огородных растений может быть заражена болезнями, например, фитофторой. Иногда это никак не проявляется внешне.
Это означает, что споры заболевания сначала заразят весь компост, а потом растения, под которые внесут это удобрение.
Именно поэтому огородники рекомендуют собрать и сжечь всю ботву растений после сбора урожая.
Но есть одно исключение. Ботву томатов, огурцов и картофеля можно отправить в компостную кучу, пока она молодая.
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