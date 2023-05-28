Чем удобрять клубнику весной: дачники раскрыли секреты богатого урожая

Удобрения нужно вносить, когда почва прогреется до 10 градусов. В это время корни растений уже могут усваивать полезные вещества.

Для первой подкормки клубники используются комплексные добавки с азотом, калием и фосфором.

Одну столовую ложку такого удобрения нужно развести в 10 л теплой воды и вылить по 500 мл раствора под каждый куст клубники.

Можно использовать и коровяк, разведенный водой, а также настои луковой шелухи, трав и дрожжей.