Дачники рассказали, как привлечь в сад насекомых, которые съедят всех вредителей

Одна только божья коровка способна уничтожить гусеницы, яйца бабочек, тлю, листоблошек, клещей и многих других вредителей.

Чтобы привлечь ее на участок, нужно посадить там укроп или маргаритки. А убежище из листьев и камней наверняка понравится жужелице, врагу слизней и проволочников.

Такие же условия привлекают красотела – насекомого, которое поедает гусениц и личинки шелкопряда.

Для привлечения златоглазки нужно посадить папоротники. Она поможет избавиться от личинок жуков и от тли.