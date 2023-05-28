Дачники рассказали, как привлечь в сад насекомых, которые съедят всех вредителей

Одна только божья коровка способна уничтожить гусеницы, яйца бабочек, тлю, листоблошек, клещей и многих других вредителей.
Чтобы привлечь ее на участок, нужно посадить там укроп или маргаритки. А убежище из листьев и камней наверняка понравится жужелице, врагу слизней и проволочников.
Такие же условия привлекают красотела – насекомого, которое поедает гусениц и личинки шелкопряда.
Для привлечения златоглазки нужно посадить папоротники. Она поможет избавиться от личинок жуков и от тли.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__