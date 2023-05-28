Bloomberg: Байден может проиграть президентские выборы из-за повышения потолка госдолга

Пока власти США не достигли договоренности по поводу государственного долга. Если они не придут к компромиссу, уже в июне страну ждет дефолт.

Если же сделка по повышению потолка госдолга все же будет заключена, это окажет влияние на президентские выборы в 2024 и 2028 годах.

Такая ситуация ослабит позиции действующего президента Джо Байдена, у которого и без того очень низкий рейтинг одобрения.

Пока палата представителей и Белый дом торгуются по предложениям, касающимся сокращения государственных расходов на длительный преиод.