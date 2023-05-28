Bloomberg: Байден может проиграть президентские выборы из-за повышения потолка госдолга

15:44 2023-05-28

Агентство Bloomberg пишет, что повышение потолка госдолга может негативно повлиять на позицию Джо Байдена на президентских выборах.

Пока власти США не достигли договоренности по поводу государственного долга. Если они не придут к компромиссу, уже в июне страну ждет дефолт.

Если же сделка по повышению потолка госдолга все же будет заключена, это окажет влияние на президентские выборы в 2024 и 2028 годах.

Такая ситуация ослабит позиции действующего президента Джо Байдена, у которого и без того очень низкий рейтинг одобрения.

Пока палата представителей и Белый дом торгуются по предложениям, касающимся сокращения государственных расходов на длительный преиод.