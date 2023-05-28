Зачем опытные дачники ставят на грядку с огурцами ведро соленой воды: секрет раскрыт

На самом деле все очень просто: вода с солью привлекает насекомых-опылителей, особенно в жаркую погоду.
Пчелы прекрасно запоминают, где есть соленая вода. Они охотно летят к грядкам и обеспечивают опыление растений.
Еще один лайфхак – положить в ведро с соленой воды палочку, на которую пчелам будет удобно садиться.
Для приготовления раствора необходимо растворить в воде поваренную соль в количестве 1 ч.л. на литр жидкости.
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