Зачем опытные дачники ставят на грядку с огурцами ведро соленой воды: секрет раскрыт

На самом деле все очень просто: вода с солью привлекает насекомых-опылителей, особенно в жаркую погоду.

Пчелы прекрасно запоминают, где есть соленая вода. Они охотно летят к грядкам и обеспечивают опыление растений.

Еще один лайфхак – положить в ведро с соленой воды палочку, на которую пчелам будет удобно садиться.

Для приготовления раствора необходимо растворить в воде поваренную соль в количестве 1 ч.л. на литр жидкости.