Дачный эксперт рассказал, как вырастить крупный и сладкий крыжовник

Кусты негативно реагируют на высокую температуру почвы, поэтому землю под ними лучше замульчировать.

Крыжовник не слишком требователен к подкормкам, важно только не перекармливать его. Не нужно рыхлить землю под кустами.

Будущий урожай зависит от сорта крыжовника, поэтому к выбору саженца нужно подходить очень внимательно.

Кусты периодически нужно обрезать. Чем активнее растут новые побеги, тем мельче будут ягоды на кустах.