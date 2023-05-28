Дачный эксперт рассказал, как вырастить крупный и сладкий крыжовник

16:50 2023-05-28

При выращивании крыжовника нужно соблюдать несколько правил. Они несложные, но от них зависит качество урожая.

Кусты негативно реагируют на высокую температуру почвы, поэтому землю под ними лучше замульчировать.

Крыжовник не слишком требователен к подкормкам, важно только не перекармливать его. Не нужно рыхлить землю под кустами.

Будущий урожай зависит от сорта крыжовника, поэтому к выбору саженца нужно подходить очень внимательно.

Кусты периодически нужно обрезать. Чем активнее растут новые побеги, тем мельче будут ягоды на кустах.

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