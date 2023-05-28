Дачники рассказали о главных ошибках в выращивании пионов: пышного цветения не будет

Растение не будет цвести, если ему не хватает света. Пионы следует сажать в таком месте, где они будут освещаться солнцем не менее 6 часов в день.

Важную роль играют и особенности почвы на участке. Следует учитывать, что для нормального развития пионам нужен слабокислый или нейтральный грунт.

Если почва не слишком плодородная, при посадке пионов в лунку нужно добавить перегной и древесную золу.

Корневая система пионов разрастается очень широко, поэтому их нужно сажать так, чтобы поблизости не было других растений.