Дачный эксперт рассказал, как вырастить куст смородины из одной ветки

17:29 2023-05-28

Саженцы смородины необязательно покупать, их можно вырастить самостоятельно всего из одной ветки.

Для этого весной следует выбрать самые длинные ветки куста, которые практически ложатся на землю.

Подойдут только здоровые побеги, крепкие и гибкие. Под ними нужно выкопать яму глубиной 5 см продолговатой формы.

В нее укладывают выбранные побеги и присыпают землей, потом утрамбовывают. Можно зафиксировать ветку при помощи проволоки.

Весной и летом это место поливают. К осени будет готов саженец с мощной корневой системой, который можно пересадить.

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