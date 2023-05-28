Дачный эксперт рассказал, как вырастить куст смородины из одной ветки

Для этого весной следует выбрать самые длинные ветки куста, которые практически ложатся на землю.
Подойдут только здоровые побеги, крепкие и гибкие. Под ними нужно выкопать яму глубиной 5 см продолговатой формы.
В нее укладывают выбранные побеги и присыпают землей, потом утрамбовывают. Можно зафиксировать ветку при помощи проволоки.
Весной и летом это место поливают. К осени будет готов саженец с мощной корневой системой, который можно пересадить.
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