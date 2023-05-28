В теплице начали желтеть завязи огурцов: в чем причина и как спасти урожай

Причина может быть в недостатке солнечного света, без которого растение не может нормально развиваться.

В этом случае нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить достаточное освещение верхним побегам на кустах.

Огурцы не любят резких перепадов температур. Если такая вероятность существует, нужно обязательно закрывать дверь теплицы на ночь.

Завязи огурцов желтеют при нехватке питательных веществ. Нужно использовать комплексные удобрения или составы с азотом и калием.