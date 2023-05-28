Опытные садоводы рассказали, когда лучше удобрять грядки навозом: осенью или весной

Но все это работает только при условии правильного внесения навоза в почву. Ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз весной.

Подкормка дает положительный эффект только в том случае, если навоз вносится в почву в перепревшем виде.

Лучше всего осенью подготовить перегной, а весной внести его в почву под перекопку, это оптимальный вариант использования удобрения.

Для этого навоз осенью складывают в мешки, закрывают их и оставляют до весны под навесом. За это время состав перегнивает, в нем погибают яйца вредителей и семена сорняков.