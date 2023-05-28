Садоводы объяснили, как вырастить кукурузу на своем участке и получить хороший урожай

17:59 2023-05-28

Вкусную и полезную культуру можно выращивать на своем участке, если разобраться, как правильно это делать.

Для начала нужно подготовить рассаду. Посеять семена необходимо примерно за месяц до высадки в открытый грунт.

Опытные дачники рекомендуют сделать еще запас в неделю, которая потребуется на появление всходов.

Садоводы также советуют руководствоваться лунным календарем уже на этапе посадки рассады кукурузы.

После высадки в грунт с растением не возникает особых проблем, поскольку оно является одним из самых неприхотливых. 

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