Фантастический урожай тыквы: какие хитрости гарантируют такой результат

Какие важные моменты надо учесть при возделывании тыквы, чтобы гарантированно получить хороший урожай культуры?

Для этого надо соблюдать правило двукратного полива. В первый раз обильно увлажнить почву надо, как только появятся всходы. Второй - в период завязывания плодов. Позже поливать участок не нужно.

Тыква лучше всего растёт на компостных кучах. Но, если планируются большие посадки, их надо подготовить с осени. Для этого на 1 кв. м внести 14 кг перепревшего навоза, 30 г хлористого калия и 60 г суперфосфата. Такая подкормка позволит повысить урожай в два-три раза.

Чтобы увеличить число цветков и завязи, надо для большего ветвления прищипнуть основные побеги. Обрезать до длины 1,5 м, в боковых пазухах начнут расти новые плети, с них потом тоже можно будет собрать урожай.

Иногда помехой к урожайности становится скученность и запутанность плетей. Для предотвращения такого явления достигшие 1 м длиной побеги надо распутать и разложить по земле в разных направлениях, а посередине - присыпать их грунтом. Это зафиксирует их на одном месте, что урожаю тоже на пользу.

Когда тыква растет, под ней долго не высыхает грунт после дождей. Контакт с мокрой землёй вызывает развитие гнилостных бактерий, нередко повреждающих урожай.

Опытные огородники советуют подкладывать под дно тыквы дощечки, пока еще завязь не очень большая. Это даёт прекрасные результаты, особенно в дождливые и прохладные годы.