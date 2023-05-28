Цветоводы рассказали, как подкормить гортензию опавшими яблоками для пышного и долгого цветения

Принцип действия такого состава заключается в повышении кислотности почвы, на которую хорошо реагируют цветы.

Для этого каждое опавшее яблоко нужно разрезать на 4 части. Для каждого растения нужно около 7 л нарезанных плодов.

Фрукты заливают водой по 1 л на каждые 3 кг яблок и настаивают в течение двух дней. После этого раствор готов к использованию.

Вокруг гортензии нужно сделать неглубокую борозду и заполнить ее яблоками вместе с жидкостью, а затем прикрыть борозду мульчой.