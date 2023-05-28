Нужно ли удалять нижние листья у свеклы: дачный эксперт поставил точку в споре

На самом деле удалять нижние листья растения необязательно, это никак не влияет ни на количество, ни на качество урожая.

Исключение – атака вредителей. Листья, на которых есть следу присутствия вредителей, следует удалить.

То же самое касается ситуаций, когда на зеленой части свеклы появляются признаки поражения заболеванием.

В таких случаях листья обязательно нужно удалять, иначе есть риск вместо урожая дождаться заражения соседних растений.