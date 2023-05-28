Нужно ли удалять нижние листья у свеклы: дачный эксперт поставил точку в споре

18:41 2023-05-28

Некоторые дачники считают, что у свеклы нужно удалять нижние листья. Другие не видят в этом необходимости.

На самом деле удалять нижние листья растения необязательно, это никак не влияет ни на количество, ни на качество урожая.

Исключение – атака вредителей. Листья, на которых есть следу присутствия вредителей, следует удалить.

То же самое касается ситуаций, когда на зеленой части свеклы появляются признаки поражения заболеванием.

В таких случаях листья обязательно нужно удалять, иначе есть риск вместо урожая дождаться заражения соседних растений.

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