Нужно ли удалять нижние листья у свеклы: дачный эксперт поставил точку в споре

На самом деле удалять нижние листья растения необязательно, это никак не влияет ни на количество, ни на качество урожая.
Исключение – атака вредителей. Листья, на которых есть следу присутствия вредителей, следует удалить.
То же самое касается ситуаций, когда на зеленой части свеклы появляются признаки поражения заболеванием.
В таких случаях листья обязательно нужно удалять, иначе есть риск вместо урожая дождаться заражения соседних растений.
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