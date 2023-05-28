Франция разрешит продажу лишь некоторых электронных сигарет и только по рецептам

«Мы должны запретить вейпы, которые никоим образом не позволяют вам бросить курить», заявил Франсуа Браун перед Большим жюри RTL-LCI-Le Figaro.
Депутаты могут принять этот закон уже в начале учебного года.
«С другой стороны, никотиновые заменители, чтобы бросить курить, да, их надо поддерживать», — заметил министр: «Я планирую открыть эту возможность выписать рецепт для фармацевтов, которые сталкиваются с курильщиками, которые хотят бросить курить».
Рецепт исключит возможность приобретения получивших распространение среди подростков электронных сигарет.
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