Франция разрешит продажу лишь некоторых электронных сигарет и только по рецептам

«Мы должны запретить вейпы, которые никоим образом не позволяют вам бросить курить», заявил Франсуа Браун перед Большим жюри RTL-LCI-Le Figaro.

Депутаты могут принять этот закон уже в начале учебного года.

«С другой стороны, никотиновые заменители, чтобы бросить курить, да, их надо поддерживать», — заметил министр: «Я планирую открыть эту возможность выписать рецепт для фармацевтов, которые сталкиваются с курильщиками, которые хотят бросить курить».

Рецепт исключит возможность приобретения получивших распространение среди подростков электронных сигарет.