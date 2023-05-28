В Баварии пассажир поезда поджег туалет во время движения

Согласно информации, работник железной дороги хотел проверить билет у мужчины, которого у него не оказалось.

«Заяц», чтобы избежать преследования заперся в туалете поезда и поджег предметы, которые взял с собой в качестве ручной клади.

В результате образовалось много дыма, но сам поезд не загорелся.

Как сообщила полиция в воскресенье, 66-летний мужчина и проводник поезда получили легкие ранения.

Федеральная полиция арестовала нарушителя, а позже его поместили в психиатрическую клинику.

Проводники поезда открыли туалет снаружи и потушили пожар.