Зеленский назвал атаку беспилоников на Киев попыткой испортить день рождения украинской столицы

«Киев и все наши города, вся наша Украина положит конец истории московской деспотии, которая очень долго порабощала множество разных народов», — сказал он в своем ежедневном видеообращении в воскресенье.

На этот раз Зеленский провел эфир не в бункере, а на улице перед офисом президента в Киеве.

Зеленский заявил, что ПВО Украины удалось почти полностью отразить один из крупнейших ударов российских беспилотников с начала конфликта.

Таким образом Россия пыталась испортить киевлянам день рождения города.

Но Киев уже пережил в своей истории самые разные зверства, а также переживет нападения русских и не даст им завоевать себя, подчеркнул Зеленский.

По его словам, такое оружие, как беспилотники «Шахид», не может спасти российских правителей. Он предсказал, что из-за того, что она презирает жизнь и культуру, Россия может только проиграть войну.