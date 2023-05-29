Шольц высоко оценивает германо-турецкие отношения

«Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками — мы также тесно связаны социально и экономически», — написал вечером политик СДПГ в Twitter.
Он также поздравил Эрдогана с переизбранием.
«Теперь мы хотим с новой силой продвигать наши общие проблемы», — говорит Шольц.
Другие лидеры ЕС также поздравили Эрдогана с переизбранием.
«Я с нетерпением жду дальнейшего расширения отношений между ЕС и Турцией», — написала вечером в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как для ЕС, так и для Турции имеет стратегическое значение «продвижение этих отношений на благо нашего народа».
Президент Совета ЕС Шарль Мишель также поздравил Эрдогана.
«Я с нетерпением жду возможности снова поработать с вами для углубления отношений между ЕС и Турцией в ближайшие годы», — написал он в Twitter.
По данным государственного информационного агентства Anadolu, после подсчета почти 99 процентов голосов Эрдоган получил 52 процента, претендент Кемаль Кылычдароглу - 48 процентов голосов.
Эрдоган смог победить во втором туре выборов. Он останется на посту еще пять лет. Лидер оппозиции Кылычдароглу косвенно признал свое поражение.