Месут Озил поделился фото с Эрдоганом, поддержав его на выборах

В воскресенье вечером Озил поделился фотографией на платформе Instagram, на которой его можно увидеть с Эрдоганом. На снимке также можно увидеть супругу президента Эмине Эрдоган.
Озил написал «Слава Богу» и разместил сердечко и турецкий флаг.
Еще до голосования Озил поделился фотографией с Эрдоганом и призвал к его поддержке на президентских выборах.
69-летний Эрдоган выиграл второй тур у лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу (74) в воскресенье.
По предварительным результатам избирательной комиссии, Эрдоган получил около 52 процентов голосов, Кылычдароглу - около 48 процентов.
Своим шумным уходом из сборной после предварительного раунда ЧМ-2018 Озил подверг критике верхушку Немецкого футбольного союза.
Перед финалом уроженца Гельзенкирхена раскритиковали за фотографии с главой турецкого государства Эрдоганом.