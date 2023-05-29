Месут Озил поделился фото с Эрдоганом, поддержав его на выборах

В воскресенье вечером Озил поделился фотографией на платформе Instagram, на которой его можно увидеть с Эрдоганом. На снимке также можно увидеть супругу президента Эмине Эрдоган.

Озил написал «Слава Богу» и разместил сердечко и турецкий флаг.

Еще до голосования Озил поделился фотографией с Эрдоганом и призвал к его поддержке на президентских выборах.

69-летний Эрдоган выиграл второй тур у лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу (74) в воскресенье.

По предварительным результатам избирательной комиссии, Эрдоган получил около 52 процентов голосов, Кылычдароглу - около 48 процентов.

Своим шумным уходом из сборной после предварительного раунда ЧМ-2018 Озил подверг критике верхушку Немецкого футбольного союза.

Перед финалом уроженца Гельзенкирхена раскритиковали за фотографии с главой турецкого государства Эрдоганом.