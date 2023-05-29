ДТП на трассе A43 в Германии, 17 пострадавших

По данным пожарной службы, среди тяжело раненых семь человек, в том числе двое маленьких детей.
Еще пять человек получили легкие ранения, а четырем спасатели смогли оказать помощь на месте.
По данным пожарных, на момент прибытия экстренных служб один человек лежал на обочине без сознания, и ему уже оказывали помощ спасатели.
Две машины полностью сгорели, но
пожарные не допустили распространения огня на другие автомобили.
На место прибыли более 60 экстренных служб и во время спасательных работ автомагистраль A43 была временно перекрыта в обоих направлениях.
Службам еще неизвестно, из-за чего произошла авария.