Россия возбудила уголовное дело по заявлению сенатора США

«В видео, распространенном в сети, сенатор США Линдси Грэм на встрече с президентом Украины рассказала о финансовой причастности США к убийству граждан России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Теперь это заявление получит юридическую оценку.

Фоном послужило опубликованное президентом Владимиром Зеленским в пятницу в социальных сетях видео встречи с Грэмом.

В разговоре Зеленский поблагодарил США за помощь в защите украинцами своей свободы.

В России ответ Грэма произвел особую сенсацию: по данным российских СМИ, он сказал: «И русские умерли. Это наша лучшая инвестиция».

Однако слово «умирает» не слышно отчетливо. Поэтому в Интернете идет спор о том, не сказал ли он вместо этого, что с русскими покончено.

Между двумя предложениями также есть разрыв, потому что видео в этот момент было обрезано.