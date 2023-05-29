76-летнюю Васильеву позвал замуж молодой фанат

Татьяна Васильева рассказала, что один поклонник долгое время не давал ей прохода, но интереса у нее к нему не было.
И все же актриса дала настойчивому ухажеру шанс, согласившись с ним встретиться.
На свидании фанат очень удивил Татьяну Григорьевну, притащив семейные альбомы и став плакаться, рассказывая о своей жизни, семье.
Знаменитость обратила внимание, что отказалась от предложения пойти под венец со странным мужчиной. Васильева отметила, что ее преследователь был раньше военным.
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