76-летнюю Васильеву позвал замуж молодой фанат

Татьяна Васильева рассказала, что один поклонник долгое время не давал ей прохода, но интереса у нее к нему не было.

И все же актриса дала настойчивому ухажеру шанс, согласившись с ним встретиться.

На свидании фанат очень удивил Татьяну Григорьевну, притащив семейные альбомы и став плакаться, рассказывая о своей жизни, семье.

Знаменитость обратила внимание, что отказалась от предложения пойти под венец со странным мужчиной. Васильева отметила, что ее преследователь был раньше военным.