Пригожин признался, что на дух не переносил Валерию

Иосиф Пригожин обожает свою супругу Валерию, любуясь ею и без конца признаваясь ей в любви.

Оказывается, так было не всегда. До того как познакомиться с певицей лично, продюсер не выносил ее на дух.

На встречу с артисткой он шел с большим нежеланием. Удивительно, но, увидев Валерию впервые, Иосиф тут же воспылал к ней нежными чувствами.

Сама певица после брака с Александром Шульгиным решила не заводить больше отношений на работе, но, присмостревшись поближе к Пригожину, поняла, что это ее человек.