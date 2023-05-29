Пригожин признался, что на дух не переносил Валерию

10:14 2023-05-29

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что раньше терпеть не мог певицу Валерию. Если он слышал ее песни по радио или ТВ, то сразу же переключал на другой канал.

Иосиф Пригожин обожает свою супругу Валерию, любуясь ею и без конца признаваясь ей в любви.

Оказывается, так было не всегда. До того как познакомиться с певицей лично, продюсер не выносил ее на дух.

На встречу с артисткой он шел с большим нежеланием. Удивительно, но, увидев Валерию впервые, Иосиф тут же воспылал к ней нежными чувствами.

Сама певица после брака с Александром Шульгиным решила не заводить больше отношений на работе, но, присмостревшись поближе к Пригожину, поняла, что это ее человек.

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